Мостовой считает, что «Спартак» может побороться за медали РПЛ

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» заявил, что московский «Спартак» может побороться за медали Российской премьер-лиги (РПЛ).

«Спартак» находится близко до медалей. Я говорил, что интрига будет весь чемпионат. «Спартак», Динамо», «Локомотив», ЦСКА, «Краснодар» сейчас рядом с «Зенитом». Нет сейчас такого отрыва, который был всегда», — сказал Мостовой.

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Московская команда с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.

В следующем туре РПЛ красно-белые сыграют дома с екатеринбургским «Уралом». «Спартак» в данный момент занимает шестое место в Российской премьер-лиге под руководством Гильермо Абаскаля, набрав 31 очко после 20 туров. От лидирующего в турнире «Зенита» красно-белые отстают на девять баллов. Именно с «Зенитом» команда Абаскаля встретится в двухматчевом противостоянии в полуфинале Кубка России в Пути РПЛ.

Ранее Мостовой назвал фаворита матча «Спартак» — «Урал».