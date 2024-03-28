Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мостовой назвал фаворита матча «Спартак» — «Урал»

Экс-футболист Мостовой считает «Спартак» фаворитом в игре с «Уралом»

close
100%
Павел Лисицын/РИА Новости

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» назвал красно-белых фаворитами матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».

«Конечно, фаворитом является «Спартак». Москвичи не очень хорошо играли с «Уралом» в последних матчах, но и «Урал» уже сколько не может выиграть, они уже находятся в опасной зоне. «Спартак» будет играть дома после большого перерыва. Конечно, они фавориты», — сказал Мостовой.

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Московская команда с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.

В следующем туре РПЛ красно-белые сыграют дома с екатеринбургским «Уралом». «Спартак» в данный момент занимает шестое место в Российской премьер-лиге под руководством Гильермо Абаскаля, набрав 31 очко после 20 туров. От лидирующего в турнире «Зенита» красно-белые отстают на девять баллов. Именно с «Зенитом» команда Абаскаля встретится в двухматчевом противостоянии в полуфинале Кубка России в Пути РПЛ.

Ранее иностранный тренер обвинил гороскопы в неудачах «Спартака».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами