Мостовой назвал фаворита матча «Спартак» — «Урал»

Экс-футболист московского «Спартака» Александр Мостовой в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru» назвал красно-белых фаворитами матча Российской премьер-лиги (РПЛ) против екатеринбургского «Урала».

«Конечно, фаворитом является «Спартак». Москвичи не очень хорошо играли с «Уралом» в последних матчах, но и «Урал» уже сколько не может выиграть, они уже находятся в опасной зоне. «Спартак» будет играть дома после большого перерыва. Конечно, они фавориты», — сказал Мостовой.

10 марта «Спартак» всухую проиграл воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2. Московская команда с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице.

В следующем туре РПЛ красно-белые сыграют дома с екатеринбургским «Уралом». «Спартак» в данный момент занимает шестое место в Российской премьер-лиге под руководством Гильермо Абаскаля, набрав 31 очко после 20 туров. От лидирующего в турнире «Зенита» красно-белые отстают на девять баллов. Именно с «Зенитом» команда Абаскаля встретится в двухматчевом противостоянии в полуфинале Кубка России в Пути РПЛ.

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