Российский боец встретится с украинцем на турнире UFC Fight Night

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт в своих соцсетях рассказал, что российский боец Шарабутдин Магомедов (Шара Буллет) подерется с украинцем Игорем Потерей на турнире UFC Fight Night 22 июня в Саудовской Аравии.

Шара Буллет провел в UFC один бой, одолев в октябре 2023 года Бруно Силву единогласным судейским решением.

В главном бою вечера встретятся Хамзат Чимаев и Роберт Уиттакер. Чимаев мог подраться на турнире UFC 300 13 апреля в американском Лас-Вегасе. Сам боец заявлял, что готов драться с любым соперником, но выступить ему помешало то, что турнир пройдет во время священного для мусульман месяца Рамадан.

21 октября 2023 года Чимаев в со-главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) решением судей одолел нигерийца Камару Усмана. Поединок продлился все три раунда. Чимаев победил судейским решением. Всего на счету бойца стало 13 поединков, в каждом из них он одержал победу. Чимаев занимает четвертую строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе.

Ранее российского бойца UFC дисквалифицировали из-за допинга.