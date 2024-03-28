Бой Хамзата Чимаева возглавит турнир UFC Fight Night

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт объявил в соцсетях, что поединок между Хамзатом Чимаевым и Робертом Уиттакером возглавит турнир UFC Fight Night, который пройдет 22 июня в Саудовской Аравии.

«После этого поединка мы узнаем, кто станет претендентом номер один на титул чемпиона UFC в среднем весе», — заявил Уайт.

Чимаев мог подраться на турнире UFC 300 13 апреля в американском Лас-Вегасе. Сам боец заявлял, что готов драться с любым соперником, но выступить ему помешало то, что турнир пройдет во время священного для мусульман месяца Рамадан.

21 октября 2023 года Чимаев в со-главном бое вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби (ОАЭ) решением судей одолел нигерийца Камару Усмана. Поединок продлился все три раунда. Чимаев победил судейским решением. Всего на счету бойца стало 13 поединков, в каждом из них он одержал победу. Чимаев занимает четвертую строчку официального рейтинга UFC в полусреднем весе.

Ранее Чимаев обратился к сыну Рамзана Кадырова.