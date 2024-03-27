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«Краснодару» предрекли вылет из тройки призеров РПЛ

Божович считает, что «Краснодар» вылетит из тройки лидеров РПЛ

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Сергей Пивоваров/РИА Новости

Бывший главный тренер ряда российских команд Миодраг Божович высказался о чемпионской гонке в Российской премьер-лиге (РПЛ). Его слова передает «Матч ТВ».

«Тройка призеров по итогам сезона? «Зенит», «Динамо», а вот по поводу «Краснодара» не уверен. Мне кажется, они вылетят из тройки, вместо них будет кто‑то другой. Третью команду предсказать сложно, но петербуржцы и «Динамо» точно будут в тройке призеров. «Краснодар» не вызывает доверия? Вся эта ситуация с Владимиром Ивичем… Просто не верю», — сказал Божович.

В 20-м туре РПЛ «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1. Это позволило команде Сергея Семака подняться на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Команда поменяла тренера, теперь «быков» возглавляет Мурад Мусаев. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом» в Москве.

Ранее клубам РПЛ посоветовали больше доверять молодым россиянам.

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