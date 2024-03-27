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Еще несколько российских спортсменов отказались от участия в Олимпиаде

Российские лучники отказались участвовать в парижской Олимпиаде

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Global Look Press

Глава Российской федерации стрельбы из лука Владимир Ешеев заявил, что лучники из России не поедут на Олимпиаду, передает ТАСС.

«Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду», — сказал Ешеев.

В декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе (без флага и гимна). При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах, для них запрещено участие в командных турнирах.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Игры стартуют в июле 2024 года. Россиянам запрещено участвовать в церемонии открытия.

Ранее Евгений Кафельников заявил, что у МОК не может быть требований к россиянам.

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