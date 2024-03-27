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17-летний футболист сборной Бразилии побил рекорд Пеле

17-летний нападающий Эндрик обошел Пеле и установил рекорд сборной Бразилии

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Leonardo Fernandez Viloria/Reuters

Нападающий бразильского «Палмейраса» Эндрик, права на которого принадлежат мадридскому «Реалу», установил рекорд, забив два гола в первые 49 минут в составе сборной Бразилии.

Эндрик смог отличиться в матче сборной Англии (1:0). Он забил на 80-й минуте, выйдя на футбольное поле на замену. В матче с Испанией Эндрик забил на 50-й минуте. Он начал игру на скамейке. Встреча с Испанией завершилась со счетом 3:3.

Эндрик побил рекорд легендарного бразильца Пеле, которому потребовалось 64 минуты, чтобы забить два мяча за сборную.

«Реал» оформил трансфер Эндрика в декабре 2022 года, когда игроку было 15 лет. Однако присоединиться к «Реалу» нападающий сможет только по достижении 18-летия, то есть по окончании сезона-2023/24.

Контракт рассчитан до 2027 года. Стоимость трансфера составила €35 млн, а также возможные бонусы за успешные выступления Эндрика в составе «Реала» в размере еще €25 млн.

В прошедшем сезоне Эндрик провел за бразильский клуб «Палмейрас» 53 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал один голевой пас.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе отберет номер у легенды «Реала».

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