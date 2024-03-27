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Футболист «Спартака» забил мяч в ворота сборной Аргентины

Футболист «Спартака» Угальде отличился в товарищеском матче против Аргентины

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IMAGO/Global Look Press

В товарищеском матче сборная Аргентины обыграла национальную команду Коста-Рики.

Встреча завершилась со счетом 3:1.

Гол на 34-й минуте забил футболист московского «Спартака» Манфред Угальде. Во втором тайме аргентинцы забили три мяча. Голы на свой счет записали Анхель Ди Мария, Алексис Мак Аллистер и Лаутаро Мартинес.

Форвард сборной Аргентины Лионель Месси не принимал участия в сборе из-за мышечного повреждения.

Угальде перешел в «Спартак» в январе 2024 года за €13 млн + €2 млн бонусов. Портал оценил его стоимость в €24,8 млн. Нападающий дебютировал за красно-белых в матче против «Ростова» на турнире в межсезонье. В игре против «Шабаб Аль-Ахли» костариканец забил мяч. В РПЛ Угальде дебютировал 2 марта в матче против «Зенита». На счету форварда две игры в чемпионате России и ноль результативных действий.

22-й тур Российской премьер-лиги (РПЛ) стартует в пятницу, 29 марта, матчем «Динамо» — «Ростов». «Спартак» 30 марта сыграет с екатеринбургским «Уралом». Встреча начнется в 19.00 по московскому времени.

Ранее клубам РПЛ посоветовали больше доверять молодым россиянам.

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