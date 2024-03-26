Экс-гендир «Зенита» за Аршавина просил у «Барселоны» Месси

Бывший генеральный директор петербургского «Зенита» Максим Митрофанов признался, что в 2008 году был готов отдать Андрея Аршавина «Барселоне» только в обмен на Лионеля Месси. Его слова передает «Чемпионат».

«Взамен попросил Месси у «Барселоны»? Да. Было дело. Здесь вопрос в том, какие деньги предлагала «Барселона». Они давали нам 15 млн евро. Мы оценивали Аршавина дороже. Мы попросили Месси взамен для того, чтобы им доходчиво объяснить, что нас не прогнуть, что у нас ничего не дрожит при общении с «Барселоной», — сказал Митрофанов.

В 1999 году Аршавин дебютировал на высшем уровне за «Зенит». После девяти лет в петербургской команде россиянин перешел в лондонский «Арсенал». Аршавин на протяжении четырех лет играл в Англии. В апреле 2009 года он стал лучшим игроком месяца в лиге.

В 2012 году он вернулся в «Зенит» на правах аренды, а через год подписал полноценный контракт. В 2015 году полузащитник поиграл за «Кубань». Свою карьеру Аршавин завершил в 2018 году в клубе из Казахстана «Кайрат».

После завершения карьеры футболиста Аршавин стал работать экспертом на телевидении и в структуре «Зенита».

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