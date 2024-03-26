В Кремле заявили, что осудивший СВО ради Олимпиады атлет стал бы «исчадием ада»

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Пeсков резко высказался о том, что кто-то из российских спортсменов мог бы подписать бумагу об осуждении СВО ради участия в Олимпийских играх. Его слова приводит издание aif.ru.

«Конечно, никто здесь не мог представить, что российский спортсмен ради участия в Олимпиаде подпишет какую-то бумагу об осуждении СВО, чтобы вот за эти сребреники продать свою Родину. Любой, кто так поступил бы, просто стал бы исчадием ада. Но теперь такого обязательного условия вроде бы нет, и все, кто прошел квалификацию, может на Олимпиаду поехать», — заявил Песков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

14 марта глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что принимающие участие в Олимпиаде спортсмены должны будут осудить СВО и подписать «некие иные документы», противоречащие российскому законодательству. Однако критерий об осуждении СВО включен не был.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Ирина Роднина высказалась о нападении МОК на Россию.