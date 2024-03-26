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Россиянка покинула WTA-1000 из-за проблем со здоровьем

Теннисистка Калинская снялась с турнира в Майами из-за проблем со здоровьем

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Satish Kumar/Reuters

Российская теннисистка Анна Калинская покинула WTA-1000 в Майами из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщила пресс-служба WTA.

«Я была настроена сыграть сегодня, но, к сожалению, мое здоровье этого не позволяет», — прокомментировала спортсменка вынужденный отказ от матча за выход в четвертьфинал с гречанкой Марией Саккари.

Калинской сейчас 25 лет. Она уже одержала пять побед над спортсменками из мирового топ-10.

До этого Калинская назвала главным смыслом побед деньги.

23 февраля Калинская вышла в финал турнира категории WTA-1000 в Дубае. В полуфинале она оказалась сильнее первой ракетки мира Иги Свентек. Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Они пропустили только Уимблдон 2022 года.

Ранее Калинская поднялась на 16 строчек в обновленном рейтинге WTA.

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