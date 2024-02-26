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Российская теннисистка поднялась на 16 позиций в рейтинге WTA

Теннисистка Калинская поднялась на 16 строчек в обновленном рейтинге WTA

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TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская поднялась с 40-й на 24-ю позицию в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Обновленная версия рейтинга опубликована на официальном сайте организации.

24 февраля 25-летняя россиянка проиграла Ясмине Паолини в финале турнира WTA-1000 в Дубае. Встреча продолжалась 2 часа 13 минут и завершилась со счетом 6:4, 5:7, 5:7 в пользу итальянки.

Калинская впервые в карьере играла в финале турнира WTA. По ходу этой недели она обыграла первую и третью ракетку мира — польку Игу Свентек и американку Кори Гауфф.

Первой ракеткой России осталась Дарья Касаткина, которая поднялась на одну позицию и теперь занимает 12-ю строчку. Людмила Самсонова осталась на 15-м месте, Екатерина Александрова поднялась с 17-го на 16-е место. Вероника Кудерметова сохранила за собой 19-ю позицию, Анастасия Павлюченкова опустилась с 24-й на 25-ю строчку. Анастасия Потапова поднялась с 35-й на 31-ю позицию. 16-летняя Мирра Андреева поднялась на одну строчку и занимает 37-е место.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Они пропустили только Уимблдон 2022 года.

Ранее назвали причины поражения Калинской в финале турнира в Дубае.

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