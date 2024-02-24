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Российская теннисистка заявила, что выступает ради денег

Теннисистка Калинская назвала главным смыслом побед деньги

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TRACEY NEARMY/REUTERS

Российская теннисистка Анна Калинская на YouTube-канале What The Vlog назвала главный смысл побед.

25-летняя спортсменка заявила, что выступает ради денег. «Вопрос в том — сколько?» — посмеялась она.

23 февраля Калинская вышла в финал турнира категории WTA 1000 в Дубае. В полуфинале она оказалась сильнее первой ракетки мира Игы Свентек. Встреча продлилась 1 час 42 минуты и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу россиянки.

В финальном матче Калинская сыграет против итальянки Ясин Паолини. Игра пройдет 24 февраля и начнется в 18:00 по московскому времени.

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) теннисистка, набрав 1323 очка, занимает 40-е место. В нынешнем сезоне Калинская в одиночном разряде одержала 13 побед при четырех поражениях.

Российские теннисисты выступают на международных турнирах в качестве нейтральных спортсменов. Они пропустили только Уимблдон 2022 года.

Ранее Калинской предрекли топ-10 мирового рейтинга.

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