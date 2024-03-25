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Олимпийский чемпион: МОК не может требовать от спортсменов осудить СВО

Кафельников заявил, что у МОК не может быть требований к россиянам

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Global Look Press

Олимпийский чемпион, самый титулованный российский теннисист Евгений Кафельников высказался об условиях Международного олимпийского комитета (МОК) к российским спортсменам для участия в Олимпиаде-2024. В комментарии «Газете.Ru» он заметил, что обычно атлеты, которые участвуют в Играх в нейтральном статусе, подписывают соответствующие документы, однако никто не может требовать от них выступать с осуждением действий правительства своей страны, а также СВО на Украине.

«Не понимаю, какие требования МОК может предъявлять к российским спортсменам. Никто не должен подписывать никаких бумаг, это бред сивой кобылы. Российские теннисисты сейчас заполняли документы, и ничего подобного не было. Да, если речь идет о выступлениях под нейтральным флагом, условия могут быть, тут ничего не добавить. Но никто не может потребовать обсуждения СВО, этого и близко быть не может», — считает Кафельников.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». Спортсмены из России и Белоруссии не будут соревноваться в медальном зачете.

Летние Олимпийские игры пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.

Ранее Кафельников отказался верить в недопуск Азаренко и Соболенко до ОИ.

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