Экс-игрок «Спартака» рассказал, когда нужно принимать решение по будущему Абаскаля

Экс-защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко заявил, что решение по будущему главного тренера команды Гильермо Абаскаля надо принимать в конце сезона, передает «Спорт-Экспресс».

«Я считаю, не нужно делать поспешных выводов. Осталось десять туров, полтора месяца и все закончится, а потом уже пусть принимают решения», — сказал Ещенко.

«Спартак» перед стартом сезона-2022/23 возглавил испанец Гильермо Абаскаль. В минувшем сезоне красно-белые под его руководством стали третьими в чемпионате России.

10 марта «Спартак» проиграл всухую воронежскому «Факелу» в «Лужниках» со счетом 0:2.

«Спартак» с 31 очком удерживается на шестом месте в турнирной таблице. После этого тура лидером Российской премьер-лиги (РПЛ) стал «Зенит» (40 очков), который в своем матче разгромил «Урал». На одно очко отстает «Краснодар». Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее Абаскалю предложили искать новую работу.