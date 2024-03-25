Стало известно имя российского спортсмена, чаще всех проверяемого на допинг в 2024 году

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов стал самым проверяемым на допинг российским спортсменом по итогам первых двух месяцев 2024 года. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно материалам Российского антидопингового агентства (РУСАДА) спортсмен с января по февраль тестировался пять раз. Для сравнения, за 12 месяцев прошлого года Большунов проверялся РУСАДА трижды.

За 2024 года по четыре раза были проверены лыжники Савелий Коростелев, Анастасия Кулешова, Елизавета Пантрина и легкоатлет Константин Крылов.

Большунов является двукратным обладателем Кубка мира и победителем «Тур де Ски». На Олимпийских играх в Пекине россиянин завоевал пять медалей, три из которых — золотые.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете Кубка мира.

В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

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