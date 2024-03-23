Экс-тренер сборной России Капелло тремя словами отреагировал на теракт в «Крокусе»

Бывший тренер сборной России по футболу Фабио Капелло дал краткий комментарий из-за случившегося в «Крокус Сити Холле», ограничившись тремя словами. Его высказывание приводит «Спорт-Экспресс».

«Соболезнования семьям жертв», — сказал Капелло.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прозвучала серия взрывов, возник пожар. «Газета.Ru» ведет трансляцию событий.

Капелло работал со сборной России с 2012 по 2015 год. Под его руководством национальная команда впервые за 12 лет смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира. На турнире 2014 года Капелло был самым высокооплачиваемым тренером, а сборная России неудачно выступила, заняв предпоследнее место в группе.

Капелло также известен по работе в «Милане», мадридском «Реале», «Роме», «Ювентусе» и сборной Англии. Последним местом работы итальянца стал китайский клуб «Цзянсу Сунин».

Ранее агент иностранных игроков «Спартака» рассказал, планируют ли они покинуть Россию.