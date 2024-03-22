Выбежавший на поле в матче сборной России болельщик отдаст деньги на СВО

Максим Десятский – фанат, участвующий в стриме блогера Меллстроя, рассказал, куда потратит деньги, которые получит за забег на поле в матче сборных России и Сербии. Его слова передает Telegram-канал Shot.

«Отдал бы ребятам на СВО часть. В любом случае я бы это сделал. Остальное уже там как жизнь сложится. Меллстрой держит слово, поэтому…

Я выбежал туда поддержать свою страну, поддержать команду, Россию, Сербию, поддержать болельщиков», — сказал фанат.

Также он отметил, что у него пока не получается выбраться на матч Лиги чемпионов, чтобы повторить подобное там.

Болельщик выбежал на поле в товарищеском матче между сборными России и Сербии, который прошел 21 марта в Москве.

Сборная России разгромила Сербию в товарищеском матче в Москве со счетом 4:0. В первом тайме забитыми мячами отметились Антон Миранчук (с пенальти) и Максим Осипенко. С 21-й минуты сербы играли в меньшинстве из-за удаления защитника московского ЦСКА Милана Гаича. Во втором тайме еще по голу забили Алексей Миранчук и Иван Сергеев. Для нападающего «Зенита» этот мяч стал дебютным в форме сборной России.

Ранее был назван футболист сборной России, который на две головы сильнее всех.