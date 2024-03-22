Мостовой о матче Россия — Сербия: после удаления смотреть было неинтересно

Российский футболист Александр Мостовой поделился впечатлениями от победы сборной России в товарищеском матче с национальной командой Сербии, передает «Чемпионат».

«Удаление Милана Гаича — ключевой момент. Считаю, что в том эпизоде удаления не было. После удаления все стало понятно и смотреть было неинтересно. Никого из игроков сборной России выделить не могу из-за того, что в самом начале матча уже все было понятно», — сказал Мостовой.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гаича, который выступает за московский ЦСКА.

Ранее Александр Головин заявил, что сборной России надо стараться справляться с боязнью.