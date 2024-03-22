КХЛ похвалили за революционные изменения формата Кубка Гагарина

Бывший нападающий московского «Спартака» Кирилл Князев в интервью Legalbet заявил, что Континентальная хоккейная лига (КХЛ) провела удачный эксперимент с внедрением перекрестного плей-офф в сезоне-2023/24.

По его словам, благодаря этому новшеству следить за парами 1/4 финала стало еще более интересно.

«Если в Кубке Гагарина останутся только команды с Востока, то вообще никакой проблемы не будет. Круто, что в этом сезоне перекрестный плей-офф, когда Запад играл с Западом, было скучновато. На стадии полуфиналов уже можно было предвидеть, какие пары там будут играть. А здесь все необычно. Думаю, что этот розыгрыш Кубка Гагарина интересен всем», — заявил Князев.

Впервые в истории КХЛ оба финалиста прошлого Кубка Гагарина не прошли первый раунд следующего сезона. ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» в серии 1/8 финала. Пятый матч серии завершился со счетом 6:3 в пользу команды из Ярославля. ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. «Ак Барс» в своей серии уступил екатеринбургскому «Автомобилисту». Серия завершилась со счетом 1:4. В пятом матче клуб из столицы Татарстана уступил со счетом 1:2.

Ранее сообщалось, что Никита Кучеров установил рекорд «Тампы» по количеству игр с 4+ передачами в сезоне.