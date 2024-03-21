Карпин заявил, что готов взять в сборную выбежавшего на поле фаната

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после товарищеского матча против сборной Сербии заявил, что готов взять в команду выбежавшего на поле фаната. Его слова приводит «Газета.Ru».

«Полные трибуны и атмосфера очень влияет. Когда молодой человек выбежал на поле с трибун, никто даже догнать не смог из десяти человек. Отлично пробежал кстати, надо брать, хорошие физические данные.», — заявил Карпин.

Встреча, которая состоялась в Москве на стадионе «ВТБ Арена», завершилась со счетом 4:0 в пользу российских футболистов. Голы в матче оформили Антон Миранчук, который реализовал пенальти, Максим Осипенко, Алексей Миранчук. На 88-й минуте Арсен Захарян отправил четвертый мяч в сербские ворота, но гол был отменен из-за офсайда у Ивана Сергеева. Однако Сергеев уже в компенсированное время сам стал автором забитого мяча.

Сборная Сербии играла в меньшинстве с 21-й минуты после удаления защитника Милана Гайича, который выступает за московский ЦСКА.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

25 марта подопечные Валерия Карпина сыграют с командой Парагвая. Игра также пройдет в Москве.

Ранее стала известна реакция Валерия Карпина на разгром сборной Сербии.