«Спартак» наказали из-за фанатов

Глава контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (РФС) Артур Григорьянц заявил, что московский «Спартак» получил штраф в 10 тысяч рублей из-за поведения своих болельщиков на ответном четвертьфинальном матче плей-офф Пути РПЛ Кубка России с «Оренбургом» (3:1). Об этом сообщает ТАСС.

Причиной для штрафа послужил тот факт, что во время матча один из фанатов взорвал петарду.

Примечательно, что «Зенит» из-за своих фанатов получил более крупный штраф — 80 тысяч рублей.

«Взрыв трех шумовых петард в секторе болельщиков «Зенита» — штраф 30 тысяч рублей. Болельщики «Зенита» также скандировали речовки с ненормативной лексикой — штраф 50 тысяч рублей», — заявил Григорьянц.

«Спартак» и «Зенит» сыграют между собой в полуфинале Пути РПЛ Кубка России. Первая игра состоится 2 апреля в Москве, ответный матч в Санкт-Петербурге пройдет 16 апреля.

Действующим обладателем Кубка России является ЦСКА. В прошлогоднем финале красно-синие обыграли в серии пенальти «Краснодар». Основное время матча завершилось со счетом 1:1. В этом сезоне «быки» уже завершили выступление на турнире, проиграв «Химкам», а армейцы в полуфинале Пути РПЛ сыграют с «Балтикой».

Ранее в европейском клубе оказались не согласны с отстранением российских клубов и сборной.