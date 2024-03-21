Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В «Барселоне» назвали имя идеального тренера для команды

Спортивный директор «Барселоны» Деку назвал Хави идеальным тренером для команды

close
100%
Global Look Press

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку назвал Хави идеальным тренером для команды, передает Cadena SER.

«Для нас это идеальный тренер, который всегда на позитиве и никогда не жалуется. Он по-прежнему говорит нам, что уйдет в конце сезона», — сказал Деку.

18 марта «Барселона» обыграла мадридский «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забивали Жоау Феликс (38-я минута), Роберт Левандовски (47) и Фермин Лопес (65). На 42-й минуте главный тренер каталонцев Хави был удален с поля после получения второй желтой карточки.

В результате этой победы «Барселона» набрала 64 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, в то время как «Атлетико» с 55 очками занимает пятое место.

Лидирует в чемпионате Испании мадридский «Реал», набрав 72 очка. Замыкает тройку лидеров «Жирона», имея в активе 62 балла.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Лас-Пальмасом». Встреча, которая состоится в столице Каталонии, пройдет 30 марта.

Ранее Хави высказался о возможном переходе Хвичи в «Барселону».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат Испании
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами