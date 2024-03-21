В «Барселоне» назвали имя идеального тренера для команды

Спортивный директор каталонской «Барселоны» Деку назвал Хави идеальным тренером для команды, передает Cadena SER.

«Для нас это идеальный тренер, который всегда на позитиве и никогда не жалуется. Он по-прежнему говорит нам, что уйдет в конце сезона», — сказал Деку.

18 марта «Барселона» обыграла мадридский «Атлетико». Встреча завершилась со счетом 3:0. Голы забивали Жоау Феликс (38-я минута), Роберт Левандовски (47) и Фермин Лопес (65). На 42-й минуте главный тренер каталонцев Хави был удален с поля после получения второй желтой карточки.

В результате этой победы «Барселона» набрала 64 очка и поднялась на второе место в турнирной таблице Ла Лиги, в то время как «Атлетико» с 55 очками занимает пятое место.

Лидирует в чемпионате Испании мадридский «Реал», набрав 72 очка. Замыкает тройку лидеров «Жирона», имея в активе 62 балла.

В следующем туре чемпионата Испании «Барселона» сыграет с «Лас-Пальмасом». Встреча, которая состоится в столице Каталонии, пройдет 30 марта.

Ранее Хави высказался о возможном переходе Хвичи в «Барселону».