Мостовой: Франция не будет полностью выкладываться в игре с Германией

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой считает, что сборная Франции не будет полностью выкладываться в товарищеском матче против национальной команды Германии, передает ODDS.ru.

«В товарищеском матче сборная Франции вряд ли приедет «умирать» на поле. Товарищеские игры делаются для того, чтобы приехать, пообщаться, наиграть схемы», — сказал Мостовой.

Матч между Францией и Германией состоится 23 марта. Команды выйдут на поле в 23.00 по московскому времени.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Сербии на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени. На эту игру были вызваны Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Арсен Захарян, выступающие в Европе, а также игроки из РПЛ.

Ранее футболист петербургского «Зенита» покинул расположение сборной России.