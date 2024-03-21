Защита осужденного во Франции российского болельщика хочет взыскать €40 тысяч компенсации

Ален Дюфло, адвокат российского футбольного болельщика Павла Косова, ранее отпущенного по УДО во Франции, сообщил «Газете.Ru», что подаст иск в парижский суд на €40 тыс. Он пояснил, что в эту сумму россиянин и его защита оценили компенсацию за намеренное затягивание судебного процесса.

«Дело Павла Косова еще не закончилось. Я подготовил иск для подачи в суд Парижа с целью получения компенсации за намеренное затягивание судебного процесса. Планирую [подать его] примерно до 5 апреля. [Сумма иска] 40 тыс. евро. Но процедура будет длительной: один-два года. Борьба будет продолжаться до тех пор, пока французское государство не ответит в суде за ошибки и недосмотры, допущенные судьями», — сказал Дюфло.

Косова и его соотечественника Михаила Ивкина арестовали в феврале 2018 года за участие в беспорядках между болельщиками сборных России и Англии в Марселе на Евро-2016. В 2022-м суд присяжных во Франции признал их виновными в избиении английского болельщика.

Косов получил 10 лет тюрьмы, Ивкин — три года. Поскольку время, проведенное под следствием, зачтено в срок наказания, Ивкин 1 января 2021 года был депортирован в Россию, а Косов остался отбывать наказание во Франции. В конце февраля 2024 года Косов вернулся в Москве.

Ранее осужденный во Франции фанат Косов заявил, что на суде его сравнили с Путиным.