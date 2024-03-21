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Овечкин приблизился к Кросби по количеству очков в НХЛ

Овечкин делит с Торнтоном 13-е место по очкам в НХЛ

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Ron Chenoy-USA TODAY Sports/Reuters

21 марта российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился дублем в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Торонто Мэйпл Лифс», но его команда уступила со счетом 3:7.

В последних трех матчах Овечкин семь раз поразил ворота соперника.

Всего в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 65 матчах, забросил 23 шайбы и отдал 31 результативную передачу. За карьеру в рамках регулярного чемпионата НХЛ у форварда 1539 очков в 1412 играх (845+694). Россиянин делит 13-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги с Джо Торнтоном. Канадец оформил 1539 очков в 1714 играх. На 12-м месте идет игрок «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби. У него 1571 очко в 1258 матчах регулярки.

За всю карьеру в Национальной хоккейной лиге Овечкин забросил 845 шайб. На счету легендарного канадца Уэйна Гретцки, который возглавляет список лучших снайперов за всю историю НХЛ, 894 оформленных гола. Отставание составляет 49 шайб.

Ранее тренер «Вашингтона» объяснил выросшую результативность Овечкина.

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Хоккей. НХЛ
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