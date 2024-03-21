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Овечкин заметно сократил отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ

Овечкин забил 844-ю шайбу в НХЛ и сократил отставание от Гретцки до 50 голов

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Geoff Burke-USA TODAY Sports/Reuters

Уроженец РФ и нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забил 844-ю шайбу в НХЛ (Национальной хоккейной лиге) и сократил отставание от лучшего снайпера в истории НХЛ Уэйна Гретцки до 50 голов.

Момент, когда хоккеист забил 844-ю шайбу, выложил Telegram-канал «Сенча со льдом».

До этого тренер Бахмутов призвал снять кино об Овечкине после его будущей победы над Гретцки.

Легендарный канадец Гретцки за карьеру в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) забросил 894 шайбы и возглавляет список лучших снайперов в истории лиги. Овечкин идет на втором месте, отставая от Гретцки на 50 голов. В текущем сезоне он набрал 53 очка в 65 играх.

Национальная хоккейная лига (НХЛ) объединяет хоккейные клубы США и Канады. НХЛ стала одной из первых профессиональных хоккейных лиг в истории мирового хоккея.

Ранее Каменский заявил, что только травмы могут помешать Овечкину обойти Гретцки.

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