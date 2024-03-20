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В матче России и Сербии предсказали много забитых мячей

Экс-футболист Булыкин: в матче России и Сербии будет много забитых мячей

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Нина Зотина/РИА Новости

Бывший футболист московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин заявил, что в матче России и Сербии будет много забитых мячей, передает «Евро-Футбол.Ру».

«Будут ли футболисты обеих сборных играть в полную силу? Думаю, да. Поэтому голов будет много», — сказал Булыкин.

21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Сербии на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени. На эту игру были вызваны Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Арсен Захарян, выступающие в Европе, а также игроки из РПЛ.

25 марта россияне проведут еще одну игру — против Парагвая.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. В последним официальном матче Россия сыграла со сборной Хорватии в Загребе в рамках отбора к чемпионату мира 2022 года. Россияне уступили со счетом 0:1.

Ранее главный тренер сборной Сербии назвал Карпина особым человеком.

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