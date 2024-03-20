Футболист «Зенита» покинул расположение сборной России

Футболист петербургского «Зенита» Андрей Мостовой не сыграет за сборную России в товарищеских матчах против Сербии и Парагвая из-за травмы голеностопа, передает «Чемпионат».

«Мостовой повредил голеностоп. Он уехал в расположение «Зенита», — сказал главный тренер сборной России Валерий Карпин.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Мостовой провел 13 матчей, забив три мяча.

21 марта команда Валерия Карпина проведет товарищеский матч против сборной Сербии на «ВТБ Арене». Начало встречи в 20:00 по московскому времени. На эту игру были вызваны Далер Кузяев, Александр Головин, Алексей Миранчук и Арсен Захарян, выступающие в Европе, а также игроки из РПЛ.

25 марта россияне проведут еще одну игру — против Парагвая.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее был назван критерий вызова футболистов в сборную России.