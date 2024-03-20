Назван самый дорогой футболист РПЛ по версии Transfermarkt

Футболист петербургского «Зенита» Вендел стал самым дорогим футболистом Российской премьер-лиги (РПЛ) по версии Transfermarkt..

Трансферная стоимость футболиста составляет €22 млн. Следом идут одноклубник Вендела Клаудиньо и игроки «Краснодара» Матвей Сафонов и Эдуард Сперцян. Их стоимость оценивается в €18 млн.

«Зенит» является лидером РПЛ после 20 сыгранных туров в нынешнем сезоне, набрав 40 очков. «Краснодар» занимает второе место. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо» (38).

Следующий матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) петербургский клуб проведет после паузы на игры национальных сборных. 31 марта «Зенит» в рамках 21-го тура чемпионата на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее российский арбитр заявил, что вынужден работать курьером из-за маленькой пенсии.