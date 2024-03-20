В Кремле заявили, что ограничения по национальности для атлетов не красят МОК

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что ограничения для российских и белорусских атлетов на Олимпиаде разрушает идеи олимпизма, передает РИА Новости.

«Конечно же, это абсолютно противоречит всей идеологии олимпийского движения. Это не красит МОК», — сказал Песков.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. Однако в декабре МОК допустил Россию и Белоруссию до участия в Олимпиаде-2024 в нейтральном статусе. При этом отмечалось, что они не должны поддерживать СВО, не иметь связь с военными организациями. Атлеты смогут выступить только в индивидуальных программах.

С 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге пройдут Всемирные игры дружбы. Это первые мультиспортивные соревнования, которые включают в себя выступления по 33 летним олимпийским и неолимпийским видам спорта. Дополнительно в двух видах спорта пройдут выставочные турниры.

Ранее Татьяна Тарасова двумя словами описала МОК.