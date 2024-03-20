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«Это твоя Родина, сынок»: экс-гендир «Спартака» отчитал Аршавина за отношение к сборной

Первак считает, что Аршавин должен поддерживать сборную России в нынешнее время

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Алексей Даничев/РИА «Новости»

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Первак раскритиковал Андрея Аршавина за отношение к матчам сборной России. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Как любой гражданин обязан ходить на президентские выборы, так и каждый болельщик должен поддерживать национальную сборную. А уж люди, которые в футболе работают, — тем более. Аршавин не просто эксперт на ТВ, но и один из менеджеров «Зенита». Как он может игнорировать такие матчи? Там ведь играют ребята из его клуба. Да и вообще — это ж сборная! Это твоя Родина, сынок!» — сказал Первак.

Аршавин признался, что ему в нынешней ситуации товарищеские матчи сборной России не очень интересны. Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы. Национальная команда пропустила ЧМ-2022, а также не выступит на ЧЕ в 2024 году.

В прошлом году сборная России провела шесть товарищеских матчей, одержав победы над Ираком, Камеруном и Кубой. 21 марта россияне сыграют с Сербией, а 25 марта — с Парагваем.

Ранее экс-тренер сборной России назвал лидера национальной команды.

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