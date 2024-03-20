«Сразу подумал, какой это плюс »: игрок «Краснодара» об увольнении Ивича

Голкипер «Краснодара» Матвей Сафонов рассказал о своей реакции на увольнение главного тренера команды Владимира Ивича. Его слова передает «Чемпионат».

«Я узнал новость об отставке Ивича, когда был уже не в расположении команды. Меня очень сложно шокировать и испугать. Я не боюсь перемен. После того как узнал об отставке Ивича, не стал акцентироваться на негативных или сомнительных вопросах. Я сразу подумал, какой это плюс лично для меня и для команды.

В этом ключе воспринял эту информацию. Считаю, что перемены — это практически всегда хорошо», — сказал Сафонов.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера.

Сербский специалист возглавил клуб в январе 2023 года. Под его руководством команда в прошлом сезоне стала шестой в чемпионате России и дошла до финала Кубка страны, где в серии пенальти уступила ЦСКА.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом», который идет пятым (32 очка).

Ранее была названа причина неудач «Краснодара» после зимней паузы.