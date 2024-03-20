Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Капризов установил уникальный рекорд «Миннесоты»

Капризов установил рекорд «Миннесоты» по скорости забрасывания 150 шайб

close
100%
Bob Frid/USA TODAY Sports/Reuters

В ночь на 20 марта »Анахайм Дакс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на своем льду принимал «Миннесоту Уайлд» и потерпел разгромное поражение со счетом 0:4. В составе победителей автором заброшенной шайбы стал российский нападающий Кирилл Капризов.

Для Капризова эта шайба стала 150-й в карьере в НХЛ. Для того чтобы забить столько голов, российскому форварду понадобилось 265 матчей. 26-летний россиянин установил рекорд «Миннесоты» по скорости забрасывания 150 шайб. Он обошел Мариана Габорика, которому для достижения этого показателя понадобилось 383 встречи.

К тому же, Капризов стал третьим действующим игроком НХЛ, которому покорилась эта отметка за кратчайшие сроки. Ранее 150 шайб быстрее него забросили Остон Мэттьюс (223), Александр Овечкин (234) и Стивен Стэмкос (245).

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 62 матча, отметившись 36 заброшенными шайбами и 42 результативными передачами. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды.

Ранее российский нападающий вышел на первое место в гонке бомбардиров сезона в НХЛ.

Все новости на тему:
Хоккей. НХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами