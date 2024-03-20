Капризов установил уникальный рекорд «Миннесоты»

В ночь на 20 марта »Анахайм Дакс» в рамках регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) на своем льду принимал «Миннесоту Уайлд» и потерпел разгромное поражение со счетом 0:4. В составе победителей автором заброшенной шайбы стал российский нападающий Кирилл Капризов.

Для Капризова эта шайба стала 150-й в карьере в НХЛ. Для того чтобы забить столько голов, российскому форварду понадобилось 265 матчей. 26-летний россиянин установил рекорд «Миннесоты» по скорости забрасывания 150 шайб. Он обошел Мариана Габорика, которому для достижения этого показателя понадобилось 383 встречи.

К тому же, Капризов стал третьим действующим игроком НХЛ, которому покорилась эта отметка за кратчайшие сроки. Ранее 150 шайб быстрее него забросили Остон Мэттьюс (223), Александр Овечкин (234) и Стивен Стэмкос (245).

В текущем сезоне россиянин провел в НХЛ 62 матча, отметившись 36 заброшенными шайбами и 42 результативными передачами. Он с отрывом является лучшим бомбардиром команды.

Ранее российский нападающий вышел на первое место в гонке бомбардиров сезона в НХЛ.