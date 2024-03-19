Умер бывший хоккеист московского «Динамо»

Бывший хоккеист Крис Саймон ушел из жизни в возрасте 52 лет. Об этом сообщает Telegram-канал московского «Динамо».

Причины смерти не сообщаются.

Саймон родился 30 января 1972 года в провинции Онтарио. Канадец в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) выступал за бело-голубых, подмосковный «Витязь» и новокузнецкий «Металлург». В Национальной хоккейной лиге (НХЛ) Саймон играл «Колорадо Эвеланш», «Вашингтон Кэпиталз», «Чикаго Блэк Хокс», «Миннисоту Уайлд», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Нью-Йорк Айлендерс» и «Калгари Флэймз». В 1996 году в составе «Колорадо» стал обладателем Кубка Стэнли.

В КХЛ канадский нападающий принял участие в 168 матчах, в которых ему удалось забросить 41 шайбу и сделать 46 результативных передач. В НХЛ Саймон забросил 144 шайбы и сделал 161 голевой пас в 782 встречах.

Хоккеист был известен своей силовой игрой и драками. Саймон принял участие более чем в 100 драках в НХЛ, получил 1824 минуты штрафа и две самые длительные дисквалификации в истории лиги.

Ранее сообщалось, что в США умер белорусский хоккеист и тренер Константин Кольцов.