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«Матч будет одним из самых сложных»: Карпин о следующем сопернике сборной России

Карпин считает, что матч против Сербии будет одним из самых сложных

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Александр Вильф/РИА Новости

Главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин оценил следующего соперника национальной команды по товарищескому матчу. Его слова передает «Спорт-Экспресс».

«Если сравнивать предыдущие матчи, то надо смотреть на уровень сопротивления. Уровень сопротивления с Кубой и Камеруном был разный. Много зависит от этого. Понятно, что матч с Сербией будет одним из самых сложных матчей. Но чем сложнее, тем интереснее. Хотя не считаю, что Парагвай сильно слабее», — сказал Карпин.

21 марта сборная России на «ВТБ Арене» сыграет со сборной Сербии — участником чемпионата Европы 2024 года. Начало матча в 20:00 по московскому времени.

25 марта команда Валерия Карпина в Москве примет сборную Парагвая.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее Карпин рассказал, почему не вызвал в сборную России игрока «Спартака» Соболева.

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