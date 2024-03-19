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Вяльбе призвала МОК «сидеть в своем огороде и окучивать грядки»

Вяльбе обратилась к МОК: пусть сидят в своем огороде и грядки окучивают

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Павел Бедняков/РИА Новости

Президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе эмоционально отреагировала на призывы Международного олимпийского комитета (МОК) отказаться от Игр дружбы в России. Ее слова передает ТАСС.

«Вы знаете, я не понимаю, какое отношение МОК и Томас Бах к этому всему имеют отношение, они уже все превзошли сами себя. Слышу, Эммануэль Макрон кричит, чтобы мы прекратили огонь, а почему нет таких обращений к Израилю? Я понимаю одно: для них все, что скажет Россия, — плохо, а они белые и пушистые. Пусть сидят в своем огороде и свои грядки окучивают, а к нам не лезут», — сказала Вяльбе.

Всемирные игры дружбы пройдут с 15 по 29 сентября 2024 года в Москве и Екатеринбурге. Спортсмены выступят в 33 видах спорта. В МОК неоднократно выражали позицию непринятия данного турнира.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям. 8 декабря 2023 года МОК допустил спортсменов из России и Белоруссии до участия на Олимпийских играх в Париже при соблюдении ряда критериев для участия.

Ранее в Госдуме предложили выплачивать в криптовалюте призовые за участие в Играх дружбы.

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