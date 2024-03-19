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Названа потенциальная сенсация в чемпионате России

Игрок «Нефтехимика» Липовой: мне хотелось бы, чтобы в России сменился чемпион

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Алексей Даничев/РИА Новости

Полузащитник «Нефтехимика», бывший игрок «Динамо» и «Крыльев Советов» Данил Липовой признался, что для него смена чемпиона в Российской премьер-лиге (РПЛ) станет сенсацией. Его слова приводит «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» уже много лет становится чемпионом, и мне бы хотелось, чтобы он сменился. Претендентов много», — заявил Липовой.

Санкт-петербургский «Зенит» является десятикратным чемпионом страны. Свой первый титул команда из Северной столицы выиграла еще во времена СССР, а девять чемпионств завоевала, начиная с 2007 года. Причем под руководством Сергея Семака команда выиграла пять последних чемпионатов Российской премьер-лиги подряд.

«Зенит» является лидером РПЛ после 20 сыгранных туров в нынешнем сезоне, набрав 40 очков. «Краснодар» занимает второе место. Замыкает тройку сильнейших московское «Динамо» (38).

Следующий матч в Российской премьер-лиге (РПЛ) петербургский клуб проведет после паузы на игры национальных сборных. 31 марта «Зенит» в рамках 21-го тура чемпионата на выезде сыграет с самарскими «Крыльями Советов».

Ранее легенда «Зенита» Кержаков рассказал, кто станет чемпионом России в текущем сезоне.

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