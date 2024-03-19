Олимпийская чемпионка Щербакова заявила о переживаниях из-за операции

Российская фигуристка Анна Щербакова в своем Telegram-канале призналась, что волнуется из-за операции, которую ей предстоит перенести. Из-за хирургического вмешательства спортсменка пропустит шоу своей наставницы Этери Тутберидзе.

«Уже завтра мне предстоит операция. Честно говоря, я немножко волнуюсь. Но я уверена, что все пройдет хорошо, и после периода восстановления я смогу вернуться к тренировкам и выступлениям, потому что уже соскучилась по льду», — заявила она.

Щербакова не объявляла о завершении профессиональной карьеры, но в соревнованиях сезона-2023/24 не участвовала. В конце 2022 года она сообщила о своем восстановлении от травмы и выступлении в ледовых шоу.

Щербакова на Олимпийских играх в Пекине стала обладателем золотой награды в одиночном катании, опередив соотечественницу Александру Трусову и японскую спортсменку Каори Сакамото.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать отечественных и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После Олимпийских игр 2022 года в Пекине российские фигуристы не участвуют в международных соревнованиях из-за отстранения.

Ранее Алина Загитова сделала заявление об участии в шоу Тутберидзе.