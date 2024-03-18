В Госдуме объяснили, на какие действия МОК Россия отреагирует жестко

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала высказывание президента Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха о том, что он опасается агрессивных высказываний со стороны России в преддверии Олимпиады – 2024 в Париже. В беседе с «Газетой.Ru» она заявила, что Россия отреагирует жестко, если МОК потребует от российских атлетов подписать документы, о том, что они не признают Владимира Путина президентом РФ и не поддерживают СВО на Украине.

«Не агрессия, но недоумение у нас точно будет, если наших спортсменов заставят подписывать бумаги против СВО, против Путина. Они же сейчас не собираются Путина президентом признавать, и я допускаю, что они могут заставлять спортсменов подписать какие-то бумаги — что Путина не признают, Крым и еще четыре российских региона не признают, СВО не поддерживают. Если такое будет происходить, конечно, мы будем высказываться жестко. Пусть назовут случай, когда хоть один нейтральный спортсмен из других стран за всю историю Олимпийских игр подписывал что-либо подобное.

Видимо, они уже готовят какие-то документы и прогнозируют нашу реакцию на подобные «предложения». А реакция действительно будет очень жесткой», — пообещала Журова.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

В МОК сообщили, что российские атлеты для участия в Играх будут обязаны подписать обновленные условия участия, в которых содержится обязательство уважать Олимпийскую хартию, включая «мирную миссию олимпийского движения». До соревнований будут допущены те российские спортсмены, которые смогут пройти квалификацию в своих дисциплинах.

Ранее Баха призвали отвечать за слова.