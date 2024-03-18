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Стал известен кандидат на пост тренера «Спартака»

«Евро-Футбол.Ру»: экс-тренер «Ботафго» Бруну Лаже может возглавить «Спартак»

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Global Look Press

Бывший тренер бразильского «Ботафого» Бруну Лаже является одним из претендентов на пост главного тренера московского «Спартака», сменив на этом посту Гильермо Абаскаля, передает «Евро-Футбол.Ру».

Лаже находится в шорт-листе спортивного директора команды Томаша Амарала, но он не является основным кандидатом на этот пост.

В сезоне-2018/19 Лаже стал чемпионом Португалии вместе с «Бенфикой».

«Спартак» в данный момент занимает шестое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 31 очко в 20-ти турах. После зимней паузы красно-белые добились нулевой ничьей в Санкт-Петербурге против «Зенита» и затем уступили на своем поле воронежскому «Факелу» (0:2). Таким образом, от зенитовцев подопечные Абаскаля на данный момент отстают на девять очков, а «Краснодару» уступают семь. В своем последнем матче «Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом» (3:1) в Кубке страны и прошел в полуфинал Пути РПЛ по сумме двух матчей (3:2).

В следующем туре красно-белые сыграют дома с екатеринбургским «Уралом».

Ранее Абаскаля поддержали в «Оренбурге».

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