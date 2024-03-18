Стал известен кандидат на пост тренера «Спартака»

Бывший тренер бразильского «Ботафого» Бруну Лаже является одним из претендентов на пост главного тренера московского «Спартака», сменив на этом посту Гильермо Абаскаля, передает «Евро-Футбол.Ру».

Лаже находится в шорт-листе спортивного директора команды Томаша Амарала, но он не является основным кандидатом на этот пост.

В сезоне-2018/19 Лаже стал чемпионом Португалии вместе с «Бенфикой».

«Спартак» в данный момент занимает шестое место в Российской премьер-лиге (РПЛ), набрав 31 очко в 20-ти турах. После зимней паузы красно-белые добились нулевой ничьей в Санкт-Петербурге против «Зенита» и затем уступили на своем поле воронежскому «Факелу» (0:2). Таким образом, от зенитовцев подопечные Абаскаля на данный момент отстают на девять очков, а «Краснодару» уступают семь. В своем последнем матче «Спартак» одержал волевую победу над «Оренбургом» (3:1) в Кубке страны и прошел в полуфинал Пути РПЛ по сумме двух матчей (3:2).

В следующем туре красно-белые сыграют дома с екатеринбургским «Уралом».

Ранее Абаскаля поддержали в «Оренбурге».