Футболист «Спартака» сыграет против сборной России

Футболист московского «Спартака» Срджан Бабич вызван в сборную Сербии на товарищеские матчи против России и Кипра. Об этом передает пресс-служба национальной команды Сербии.

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Бабич сыграл в 12 матчах и забил один мяч.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает шестое место, набрав 31 очко.

В следующем туре подопечные Гильермо Абаскаля сыграют на своем поле с екатеринбургским «Уралом».

В марте сборная России проведет два товарищеских поединка. 21 марта команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии, а 25 марта — с Парагваем. Обе игры пройдут в Москве.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и пропустят предстоящий чемпионат Европы.

Ранее игрок сборной России оценил уровень национальной команды.