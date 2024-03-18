Петр Ян попал в больницу

Российский боец, бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян лег в больницу для того, чтобы перенести необходимую операцию. Об этом он сообщил в своем Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Друзья, всем привет. Я в больничке, завтра у меня операция. Поэтому не теряйте», — сказал Ян.

10 марта на турнире UFC 299 Ян победил китайского бойца Сонг Ядонга единогласным решением судей. После поединка с представителем Китая Ян и его команда говорили о повреждении колена. Кроме того, в ходе подготовки к бою спортсмен тоже получил травму.

До этого боя Ян уступил в трех последних поединках. В марте 2023 года грузин Мераб Двалишвили победил россиянина единогласным решением судей. 22 октября 2022 года американец Шон О'Мэлли одержал победу над Петром Яном раздельным решением судей в бою в легчайшем весе в рамках турнира UFC 280 в Абу-Даби. В апреле 2022 года россиянин проиграл Алджамейну Стерлингу на турнире UFC 273. В этом поединке он потерял титул промоушена в легчайшем весе.

В карьере ММА Ян провел 22 боя, 17 из которых выиграл.

Ранее Ян отказался подписывать новый контракт с UFC.