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«Краснодару» предрекли продолжение борьбы за чемпионство

Тренер Гладилин заявил, что «Краснодар» еще может побороться за чемпионство

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Владимир Федоренко/РИА \«Новости\»

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» заявил, что у «Краснодара» остаются неплохие шансы на чемпионство в 2024 году, несмотря на неудачный старт весной.

По его мнению, «быки» в первых двух турах года встречались с хорошими командами, из-за чего и недосчитались очков.

«Прежде всего, они встречались с хорошими командами. И «Рубин», и «Ростов» — достойные команды, тем более «Ростов» играл дома. В прошлом году они отлично выступали, в этом немного не складывались дела, но все равно это хорошая и крепкая команда. Никакой трагедии у «Краснодара» нет, надо продолжать работать дальше, у них отличный набор очков, с которым можно биться не только за медали, но и за победу в чемпионате», — заявил Гладилин.

13 марта «Краснодар» сообщил об уходе Владимира Ивича с поста главного тренера. Накануне его подопечные проиграли клубу Первой лиги, «Химкам», в рамках Кубка России со счетом 0:2. 14 марта его пост занял Мурад Мусаев, который уже работал с «быками» с 2020 по 2021 год.

В этом сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) «Краснодар» с 39 набранными очками идет на втором месте. На одно очко больше у лидирующего «Зенита». В следующем туре «Краснодар» сыграет с «Локомотивом», который идет пятым (32 очка).

Ранее в «Динамо» упрекнули фанатов «Зенита» в «небольшом уме».

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