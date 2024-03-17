СКА проиграл в стартовом матче четвертьфинала Кубка Гагарина

Петербургский СКА потерпел поражение от екатеринбургского «Автомобилиста» в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина.

Встреча, которая состоялась в Санкт-Петербурге» завершилась победой гостей со счетом 3:2.

Заброшенными шайбами в составе екатеринбуржцев отметились Семен Кизимов, Алексей Макеев и Денис Баранцев. В составе СКА отличились Марат Хайруллин и Сергей Сапего.

Соответственно, «Автомобилист» повел в серии 1-0. Вторая игра противостояния до четырех побед пройдет на «СКА Арене» 19 марта.

В сезоне-2023/24 на стадии второго раунда вводится перекрестный плей-офф, где команды из разных конференций играют друг против друга.

Впервые в истории Континентальной хоккейной лиги оба финалиста прошлого Кубка Гагарина не прошли первый раунд следующего сезона. ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» в серии 1/8 финала. Пятый матч серии завершился со счетом 6:3 в пользу команды из Ярославля. ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. «Ак Барс» в своей серии уступил екатеринбургскому «Автомобилисту». Серия завершилась со счетом 1:4. В пятом матче клуб из столицы Татарстана уступил со счетом 1:2.

Ранее «Спартак» разгромно проиграл в четвертьфинале Кубка Гагарина.