«Спартак» разгромно проиграл в четвертьфинале Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» переиграл московский «Спартак» в первом матче четвертьфинала Кубка Гагарина.

Встреча, которая состоялась в Магнитогорске, завершилась со счетом 4:0.

Голами в этом поединке отметились Люк Джонсон, Дмитрий Силантьев, Егор Яковлев и Никита Гребенкин.

Соответственно, «Металлург» повел в серии 1-0. 19 марта команды снова сыграют в Магнитогорске, после чего серия переедет в Москву, где матчи пройдут 21 и 23 марта.

В сезоне-2023/24 на стадии второго раунда вводится перекрестный плей-офф, где команды из разных конференций играют друг против друга.

Впервые в истории Континентальной хоккейной лиги оба финалиста прошлого Кубка Гагарина не прошли первый раунд следующего сезона. ЦСКА уступил ярославскому «Локомотиву» в серии 1/8 финала. Пятый матч серии завершился со счетом 6:3 в пользу команды из Ярославля. ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. «Ак Барс» в своей серии уступил екатеринбургскому «Автомобилисту». Серия завершилась со счетом 1:4. В пятом матче клуб из столицы Татарстана уступил со счетом 1:2.

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