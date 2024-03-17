Бывший футболист сборной России и петербургского «Зенита» Андрей Аршавин объяснил, почему не голосовал на выборах президента России. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Не ходил на выборы. Я хотел проголосовать дистанционно, но не разобрался в Госуслугах», — заявил Аршавин.

Выборы главы государства проходят в России с 15 по 17 марта. Президент, выигравший выборы в марте 2024 года, вступит в должность 7 мая текущего года и будет занимать ее в течение шести лет — до 7 мая 2030 года.

Аршавин — обладатель Кубка УЕФА и Суперкубка Европы в составе «Зенита». В составе петербургского клуба он трижды становился победителем чемпионата России и в общей сложности завоевал с клубом семь трофеев. Также он выступал за английский «Арсенал» и казахстанский «Кайрат».

На данный момент он занимает пост заместителя генерального директора «Зенита» по спортивному развитию. На протяжении двух лет бронзовый призер чемпионата Европы 2008 года в составе сборной России занимал руководящую должность в молодежном департаменте клуба, после чего стал заниматься спортивным развитием.

Ранее экс-тренер сборной России по футболу пожаловался на маленькую пенсию.