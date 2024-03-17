Чемпион UFC Махачев отказался от возможности завоевать еще один титул

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC), российский боец Ислам Махачев отказался от поединка против британца Леона Эдвардса на турнире UFC 300. Об этом сообщает ТАСС, приводя слова представителя спортсмена из России.

Но было принято решение отказаться из-за фактической невозможности нормально подготовиться. В это время идет месяц Рамадан», — сказал собеседник агентства.

Бой носил бы объединительный характер. Махачев — обладатель пояса в легком весе, Эдвардс — чемпион промоушена в полусреднем весе.

В октябре 2022 года Махачев завоевал титул UFC, победив представителя Бразилии Чарльза Оливейру. 12 февраля 2023 года Махачев единогласным решением судей по итогам пяти раундов одержал победу над Алексом Волкановски из Австралии на турнире UFC-284. Это была первая защита титула для россиянина.

21 октября 2023 года Махачев в главном поединке вечера на турнире UFC 294 в Абу-Даби одержал досрочную победу над австралийцем Алексом Волкановски. Россиянин в первом раунде одолел своего соперника нокаутом и второй раз защитил свой титул. За бой Махачев получил бонус «лучшее выступление вечера».

Ранее Махачев заявил, что Дастин Порье не достоин поединка за титул.