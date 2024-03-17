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Игрок «Динамо» упрекнул фанатов «Зенита» в «небольшом уме»

Игрок «Динамо» Лещук: кричалки фанатов «Зенита» — это небольшой склад ума

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Голкипер московского «Динамо» Игорь Лещук высказался о поддержке «Зенита» болельщиками на последнем матче в Санкт-Петербурге. Его слова передает «Рейтинг букмекеров».

«Оскорбительные кричалки фанатов «Зенита» про меня и «Динамо» — это небольшой склад ума какой-то группы болельщиков. Когда ты ничего плохого не делаешь болельщикам или конкретному клубу, а люди просто так начинают кричать — это не от большого ума. Впрочем, давления я не почувствовал. Была хорошая атмосфера футбола, много людей пришло», — сказал Лещук.

Последний матч «Динамо» и «Зенит» провели в Санкт-Петербурге 13 марта. Тогда победу со счетом 2:0 одержали хозяева. Это помогло им выйти в полуфинал Кубка России.

В 20-м туре Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 4:1. Это позволило команде Сергея Семака подняться на первое место в турнирной таблице. У петербуржцев 40 набранных очков. На второе место переместился «Краснодар», который уступил «Ростову» со счетом 1:2. Команда поменяла тренера, теперь «быков» возглавляет Мурад Мусаев. Отставание от «Зенита» составляет одно очко. Тройку лидеров замыкает «Динамо» (38 очков).

Ранее голкипер Лунев рассказал о провокациях в Германии.

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