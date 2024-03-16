Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Игрок «Спартака» надеется оправдать ожидания Аршавина

Игрок «Спартака» Зиньковский: надеюсь, оправдаю ожидания Аршавина по карьере

close
100%
FC Spartak Moscow/YouTube

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский отреагировал на слова Андрея Аршавина, который заявил, что тот мог бы бороться за место в стартовом составе «Зенита». Его слова передает «Матч ТВ».

«Приятны ли мне слова Аршавина? Да, приятны. Такие слова не льстят? Да нет. В любом случае нужно работать. Это справедливая оценка возможностей? Все имеют право на оценку, все могут нас оценивать и говорить, что думают. Андрей Сергеевич так думает, спасибо ему за это. Я надеюсь, я оправдаю его ожидания по своей карьере и по тому, как у меня получается играть в футбол», — сказал Зиньковский.

Зиньковский прошел футбольные школы «Черноморца», «Чертаново» и «Кубани». С 2014 по 2019 год полузащитник выступал за основную команду «Чертаново». В 2016 году на правах аренды Зиньковский играл за вторую команду «Зенита». В 2022 году он стал игроком «Спартака», перейдя в московскую команду из «Крыльев Советов».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Зиньковский провел 19 матчей, отметившись двумя забитыми мячами. В Кубке России у него 2+2 в восьми матчах.

Ранее игрок «Динамо» признался, что ему неприятно находиться на стадионе «Зенита».

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами