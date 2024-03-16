Игрок «Спартака» надеется оправдать ожидания Аршавина

Полузащитник московского «Спартака» Антон Зиньковский отреагировал на слова Андрея Аршавина, который заявил, что тот мог бы бороться за место в стартовом составе «Зенита». Его слова передает «Матч ТВ».

«Приятны ли мне слова Аршавина? Да, приятны. Такие слова не льстят? Да нет. В любом случае нужно работать. Это справедливая оценка возможностей? Все имеют право на оценку, все могут нас оценивать и говорить, что думают. Андрей Сергеевич так думает, спасибо ему за это. Я надеюсь, я оправдаю его ожидания по своей карьере и по тому, как у меня получается играть в футбол», — сказал Зиньковский.

Зиньковский прошел футбольные школы «Черноморца», «Чертаново» и «Кубани». С 2014 по 2019 год полузащитник выступал за основную команду «Чертаново». В 2016 году на правах аренды Зиньковский играл за вторую команду «Зенита». В 2022 году он стал игроком «Спартака», перейдя в московскую команду из «Крыльев Советов».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Зиньковский провел 19 матчей, отметившись двумя забитыми мячами. В Кубке России у него 2+2 в восьми матчах.

Ранее игрок «Динамо» признался, что ему неприятно находиться на стадионе «Зенита».